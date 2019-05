Tonali svela il futuro: «Milan o Juve? Ecco cosa farò»

Sandro Tonali, centrocampista del Brescia corteggiato da big di Serie A come Juve e Milan, ha parlato del suo futuro

Tutti pazzi per Sandro Tonali. Al centrocampista del Brescia, che si è messo in mostra in Serie B, non mancano certo corteggiatrici tra le big. Il classe 2000 ha parlato del suo futuro ai microfoni di Sportitalia.

«Futuro? Non si sa da un giorno all’altro. Quel che conta è fare la scelta migliore per me. Non si può dire se andrò al Milan o alla Juve, magari rimarrò al Brescia e farò la mia carriera lì» ha dichiarato il giovane talento.