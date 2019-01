Torino, Baselli in forse e Zaza stuzzica Mazzarri: tridente contro l’Inter?

Il tecnico del Torino Mazzarri sta studiando le soluzioni in vista dell’Inter. Meité out, Baselli in dubbio: Zaza con Falqué e Belotti?

Che Torino sarà quello di domenica contro l’Inter? Walter Mazzarri affronta la sua ex squadra con ancora alcuni giocatori chiave in infermeria. Come in occasione della trasferta di Roma, mancherà sicuramente Meité, ancora squalificato dopo il gesto contro la Lazio. Le scelte del tecnico granata dipenderanno quindi dalla condizione di Daniele Baselli. Il centrocampista non è ancora al massimo e potrebbe non farcela per la gara, con il 3-5-2 accantonato. Spazio quindi ad Ansaldi in mediana dopo la bella prestazione contro i giallorossi, e ipotesi di 3-4-2-1. Mazzarri sta pensando infatti al tridente con Zaza e Iago Falque alle spalle di Belotti.

Una soluzione che stuzzica non poco il tecnico, che deve rilanciare l’ex Juventus. La forma è buona, le prestazioni un po’ meno. L’Inter è l’occasione perfetta, una gara che si preannuncia fisica e combattiva e in cui l’attaccante calza a pennello. C’è bisogno di ritrovare gol e fiducia e il Toro non può permettersi di aspettare i nerazzurri. Altrimenti, spazio a Parigini come contro la Roma, più difficile l’impiego dal primo minuto del giovane centrocampista Lukic.