Torino, Belotti show: due reti al Sassuolo per l’Europa e per la Nazionale

Torino, partita da incorniciare per capitan Belotti contro il Sassuolo: doppietta per inseguire l’Europa e… la Nazionale

Una doppietta per inseguire un sogno. Meglio, due. Perché i due centri realizzati da Andrea Belotti ieri contro il Sassuolo sono frecce indirizzati a più d’un bersaglio. Innanzitutto quello che mette in palio la qualificazione in Europa League per un Torino quantomai in corsa nella lunga volata finale del campionato.

Ma, di conseguenza, il “Gallo” insegue un altro obiettivo. Non granata, bensì azzurro. Perché, nelle ultime uscite della Nazionale, il ct Mancini non ha più chiamato con sé. Ma ora il numero 9 del Toro scoppia di salute e il panorama degli attaccanti in orbita Italia non è poi così agguerrito. Anche il “Mancio” starà prendendo appunti…