Torino pronto a blindare i suoi gioielli: rinnovo per De Silvestri

Il Torino ha intenzione di blindare i suoi giocatori migliori: per De Silvestri è pronto il prolungamento del contratto. Le ultime

Cairo è stato molto chiaro: il Torino ha rifiutato offerte importanti per alcuni suoi giocatori e non ha intenzione di cedere i suoi gioielli, anzi, vuole blindarli. Tra questi c’è sicuramente Lorenzo De Silvestri, che ha il contratto in scadenza nel giugno 2020.

L’esterno si è dimostrato ancora una volta provvidenziale e la società granata vuole blindarlo: per questo, come spiega Tuttosport, ha intenzione di proporgli il rinnovo.