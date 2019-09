Torino, col Parma alla ricerca delle conferme. Mazzarri spera

Torino, la gara di stasera col Parma utile a Mazzarri per capire se i suoi giocatori hanno raggiunto la maturità mentale tanto richiesta

Parma–Torino concluderà il programma della sesta giornata di Serie A. I granata di Walter Mazzarri, con un eventuale successo, potrebbero fare un enorme balzo e agganciare il Napoli al quarto posto. Siamo ancora a inizio stagione, vero, ma per il club di Cairo sarebbe una soddisfazione non indifferente. Certo che l’allenatore non pensa a questo tipo di traguardo, quanto più a uno step definitivo da parte dei suoi che vorrebbe dire definitiva crescita.

«Sull’aspetto mentale ci stiamo provando, tutti i giorni, per far sì che ci sia un salto di qualità», afferma Mazzarri. Quante volte il tecnico ha predicato questo ai suoi ragazzi, da cui pretende quello scatto che gli consentirebbe di giocarsela davvero con tutti. Il Parma calza in questo caso a pennello, poiché c’è da dimostrare di che pasta è fatto il Toro dopo la grande rimonta contro il Milan. Non sarà semplice contro la squadra di Roberto D’Aversa, che può contare su individualità importanti.

Il Torino non è da meno, con un Belotti tirato a lucido, voglioso di punire gli emiliani, e un Simone Verdi (verso una nuova titolarità) che minuto dopo minuto in campo acquisirà una condizione ottimale. Quale miglior occasione di riprendere la strada a partire da stasera, per quelli che potrebbero essere 90 minuti utili a proiettare i granata nell’élite del calcio italiano.