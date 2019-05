Torino, dietro a un grande Belotti c’è un super Lorenzo De Silvestri

De Silvestri è una delle colonne portante di questo Torino. L’intesa con Belotti è super, col bomber che beneficia dei suoi assist

Potrebbe essere definito lo stakanovista granata. Lorenzo De Silvestri è uno dei tanti segreti del Torino di Walter Mazzarri, in grado di disputare insieme al resto dei compagni una stagione forse anche sopra le aspettative. Il romano ha avuto la capacità di mettere alle spalle dei pesanti infortuni al ginocchio e rilanciarsi come meglio non avrebbe potuto.

Trenta le presenze in campionato fino a questo momento con una marcatura e quattro assist all’attivo, di cui gli ultimi due messi a segno domenica scorsa contro il Sassuolo. Un’incursione in area avversaria alle spalle della difesa e un cioccolatino regalato a Belotti. Poi, una pennellata dalla corsia per la rovesciata del centravanti. Dietro a un grande attaccante, c’è sempre dietro un grandissimo assist man.