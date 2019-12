Torino Fiorentina: Ansaldi è la principale fonte creativa

L’assist di Ansaldi decide il primo tempo di Torino-Fiorentina. Quando manca spazio, i cross dell’argentino sono la rifinitura principale

Il Torino del primo tempo contro la Fiorentina è nel complesso convincente, sta rischiando poco contro una Viola molto sterile.Oltre a diversi ottimi intercetti che hanno portato a ripartenze pericolose (con Verdi e Berenguer non lucidissimi nell’ultimo passaggio), il Toro ha punto bene per vie esterne.

La Fiorentina si è schierato con un 451 molto passivo che ha bloccato il centro. Di conseguenza, non avendo il Toro un palleggio interno molto efficiente, ci si è affidati al cross. Soprattutto a sinistra, dove Ansaldi si conferma la principale fonte creativa del Torino. Catalizza su di sé il gioco offensivo, i suoi cross sono di fatto la rifinitura più pericolosa per i granata. L’assist per Zaza è l’ennesima prova.