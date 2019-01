Torino-Fiorentina, Mazzarri sceglie Lyanco. Nella Viola spazio a Muriel

Domani alle 15, Torino e Fiorentina si affronteranno per accedere ai quarti di Coppa Italia, in una sfida al sapore di Europa. In campionato, entrambe le squadre sono infatti in lizza per l’Europa League, con un solo punto a separarle e rispettivamente a -2 e -3 dalla Sampdoria settima. All’Olimpico di Torino, entrambi gli allenatori sono orientati a schierare la formazione titolare, con solamente qualche sorpresa. Mazzarri darà probabilmente spazio a Lyanco in difesa, con Djidji e Izzo a completare il reparto. Aina e Ansaldi agiranno sugli esterni, con Meité, Rincon e Baselli centrali. Davanti il duo formato da Iago Falqué e Belotti.

La Fiorentina di Pioli risponderà invece con Luis Muriel. È lui il favorito per una maglia da titolare al posto del fin qui deludente Giovani Simeone. Ai suoi lati Chiesa e Mirallas, con Benassi, Veretout e Edimilson a centrocampo. In difesa spazio ai titolarissimi Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo e Biraghi, con Lafont in vantaggio su Dragowski in porta