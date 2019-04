Belotti conduce una speciale classifica: quella dei cartellini gialli provocati. Il centravanti del Torino ha provocato ben 29 gialli, ben 10 in più del secondo

Belotti, capitano del Torino, segna col Milan il suo 13esimo gol stagionale. Ma si sa, oltre ai gol, al Gallo viene riconosciuto un lavoro sporco davvero senza eguali. Il numero 9 granata ama lottare su ogni pallone e improvvisare battaglie ad ogni angolo del campo. Non a caso, in lui, i tifosi granata rivedono un famoso tremendismo.

Belotti è il calciatore in Serie A ad aver fatto alzare più cartellini gialli (per falli ricevuti) agli arbitri di tutti: sono ben 29, un record inattacabile per gli inseguitori. Al secondo posto troviamo Papu Gomez dell’Atalanta che, però, è lontano ben 10 gialli dal primato.