Torino-Genoa 0-1: risultato e cronaca in diretta live

Torino-Genoa, 14ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Il Torino ospita il Genoa nella 14^ giornata di Serie A allo stadio Olimpico Grande Torino. Entrambe le società sognano un posto nelle zone alte della classifica che possano garantire un pass per la prossima Europa League. Il tecnico granata Mazzarri non recupera Baselli in mezzo al campo e sceglie di scendere in campo con il 3-4-3 di matrice più offensiva. Il tridente d’attacco del Toro sarà formato da Zaza che affiancherà Iago Falque e Belotti. Anche Juric, che seguirà dalla tribuna il match a causa della squalifica, opta per il modulo 3-5-2, unica sorpresa negli undici effettivi è Sandro al posto di Veloso in mezzo al campo al fianco di Hiljemark e Bessa. Confermata lacoppia offensiva Piatek-Kouamé.

Torino-Genoa 2-1: tabellino

MARCATORI: 36′ Kouamè (G)

TORINO (3-4-3): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Rincon, Meitè, Ansaldi; Iago Falque, Belotti, Zaza. Allenatore: Mazzarri.

GENOA (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Romulo, Hiljemark, Sandro, Bessa, Lazovic; Piatek, Kouamé. Allenatore: Juric.

ARBITRO: Mariani di Aprilia.

AMMONITI: 25′ Romulo (G)

ESPULSI: 28′ Romulo (G)

Torino-Genoa: diretta live e sintesi

45’+4: Termina il primo tempo con il Torino in vantaggio per 2-1

45’+4 RADDOPPIO TORINO: Belotti si incarica della battuta del penalty, palla potente all’angolino destro, Radu intercetta la sfera, ma non riesce ad impedire la rete.

45’+3 RIGORE PER I PADRONI DI CASA: Dribbling di Iago Falque in area di rigore, Sandro arriva in ritardo sul giocatore e lo stende, Mariani è vicinissimo all’azione ed indica subito il dischetto.

45’+2 PAREGGIA IL TORINO: Romero sbaglia un intervento al limite dell’area, Ansaldi arriva sul pallone e calcia improvvisamente, palla all’angolino su cui non può arrivare il portiere ospite.

45′ Saranno 2 i minuti di recupero prima del duplice fischio.

42′ Prova a spingere il Torino per trovare subito il pareggio, ma il Genoa si chiude e rende difficile il compito ai centravanti granata.

39’ Grandissima palla filtrante di Iago Falque verso Ansaldi che tutto solo sulla fascia sbaglia il cross verso i compagni al centro.

36′ GENOA IN VANTAGGIO, KOUAMÈ: Corner dalla destra, in mezzo svetta Romero contrastato da due avversari, il pallone finisce a Kouamè che indisturbato, da due passi, fulmina Sirigu.

33′ Il Genoa prova a mantenere il possesso palla nella metà campo avversaria.

30′ Primo cambio per il Genoa che deve risistemarsi in campo dopo l’espulsione: a sorpresa fuori Piatek, dentro Gunter.

28′ GENOA IN 10: Romulo interviene a gamba tesa in maniera scomposta su Meitè e rimedia il secondo cartellino giallo in pochissimi minuti.

25′ Primo cartellino giallo del match: il direttore di gara ammonisce Romulo per un fallo da dietro su Ansaldi.

22′ Belotti controlla al limite dell’area e prova la conclusione scivolando, palla centrale bloccata senza problemi da Radu.

19′ Biraschi prova con il mancino a sorprendere Sirigu da fuori area, palla abbondantemente alta sopra la traversa.

16′ RISPONDE IL TORINO: Buon traversone di De Silvestri dalla corsia destra, svetta al centro Belotti che incorna bene, ma non inquadra la porta.

15′ DOPPIA OCCASIONE PER IL GENOA: Bessa sfonda sulla sinistra e mette in mezzo per Piatek che arriva come un fulmine sul primo palo e anticipa Sirigu, ma colpisce il palo. Il pallone arriva a Kouamè che a porta vuota colpisce male e spedisce alto.

13′ Conclusione da fuori di Djidji deviata in corner da un avversario.

10′ Prolungato possesso palla dei padroni di casa che non trovano spazi per far male.

7′ Romulo cerca uno degli attaccanti del Genoa in area con un cross dalla destra, Djidji respinge in corner.

4′ Ottimo scambio sulla corsia sinistra tra Iago Falque e Ansaldi, lo spagnolo crossa verso il centro dell’area di rigore, ma la difesa ospite allontana il pallone.

1′ Calcio d’inizio, primo possesso affidato ai padroni di casa.

Le squadre fanno il loro ingresso in campo.

Torino-Genoa: formazioni ufficiali

TORINO (3-4-3): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Rincon, Meitè, Ansaldi; Iago Falque, Belotti, Zaza. A disposizione: Ichazo, Aina, Moretti, Bremer, Lyanco, Soriano, Lukic, Berenguer, Parigini, Edera, Damascan. Allenatore: Mazzarri.

GENOA (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Romulo, Hiljemark, Sandro, Bessa, Lazovic; Piatek, Kouamé. A disposizione: Marchetti, Gunter, Lisandro Lopez, Lakicevic, Pereira, Veloso, Mazzitelli, Omeonga, Lapadula, Favilli, Pandev, Medeiros. Allenatore: Juric.

ARBITRO: Mariani di Aprilia.

Torino-Genoa: probabili formazioni e pre-partita

Il Torino vuole i tre punti per avvicinarsi il più possibile alla zona Europa e il tecnico Mazzarri, rientrato in squadra dopo il malore della scorsa settimana, opterà per il 3-5-2 visto anche il rientro di alcuni infortunati. I tre di difesa saranno gli stessi della scorsa giornata Izzo, Nkoulou e Djidji, mentre in mezzo al campo torna Rincon al posto di Soriano al fianco di Meitè e Baselli con De Silvestri e Ansaldi sulle fasce. In attacco confermata la coppia offensiva Iago Falque-Belotti. Il tecnico del Genoa Ivan Juric, squalificato per la gara di oggi con in panchina il suo vice Murgita, giocherà a specchio con il 3-5-2. La retroguardia sarà composta da Biraschi, Romero e Criscito, mentre nella folta linea di centrocampo ci saranno Hiljemark, Veloso, Bessa al centro e Romulo e Lazovic sulle corsie laterali. Il reparto offensivo sarà affidato all’ormai consolidata coppia Piatek e Kouamè.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Meitè, Rincon, Baselli, Ansaldi; Falque, Belotti. A disposizione: Ichazo, Aina, Moretti, Bremer, Lyanco, Soriano, Lukic, Berenguer, Parigini, Edera, Zaza, Damascan. Allenatore: Mazzarri.

GENOA (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Romulo, Hiljemark, Veloso, Bessa, Lazovic; Piatek, Kouamé. A disposizione: Marchetti, Gunter, Lisandro Lopez, Lakicevic, Pereira, Sandro, Mazzitelli, Omeonga, Lapadula, Favilli, Pandev, Medeiros. Allenatore: Juric.

Torino-Genoa: i precedenti del match

Sono ben 92 i precedenti nella massima serie tra le due compagini oggi in campo. Le statistiche sono leggermente in favore dei granata che hanno conquistato 34 volte il successo contro i 30 del Grifone e 28 i pareggi totali. Confrontando gli incontri disputati in casa del Torino le statistiche pendono nettamente a favore dei piemontesi che su 46 match totali hanno conquistato 26 vittorie, 14 sono i pareggi e solo 6 i successi del Genoa. Infine molto equilibrato il confronto delle reti: 146 messe a segno dal Torino e 135 dai liguri.

Torino-Genoa: l’arbitro della gara

Il match è stato affidato al fischietto Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, assistito da Carbone e Santoro. Il quarto ufficiale è Massimi. Al VAR saranno presenti La Penna e Fiorito.

Torino-Genoa Streaming: dove vederla in tv

Torino-Genoa sarà trasmessa a partire dalle ore 15 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 241) e Sky Calcio 2 (canale 252 dello Sky Box), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.