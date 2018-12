Piatek sostituito al 30′ di Torino-Genoa: polacco infuriato – VIDEO

Torino-Genoa, scoppia il caso Piatek in casa rossoblu: polacco infuriato per la sostituzione al 30′ del primo tempo

La panchina di Ivan Juric traballa e il tecnico del Genoa deve fare ora i conti con un’altra grana non di poco conto. Si sta giocando in questi minuti la sfida Torino-Genoa e il Grifone ha dovuto fare i conti con l’espulsione di Romulo dopo 25′. E a farne le spese è stato Piatek…

Il bomber polacco è stato sostituito al 30′ per inserire Gunter: fuori una punta e dentro un difensore, ma il capocannoniere del campionato non l’ha presa bene. Scuro in volto, l’ex KS Cracovia ha lasciato il campo borbottando qualcosa nei confronti dello staff tecnico…