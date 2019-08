Torino, gol al debutto in Europa per Millico. Corona un’estate perfetta

Torino, Millico debutta in Europa League e realizza la sua prima marcatura. Il gol è il coronamento di un’estate positiva iniziata a Bormio

Avrebbe messo la firma, Vincenzo Millico, se gli avessero pronosticato un pomeriggio del genere. Mazzarri gli ha concesso una manciata di minuti nel match di ritorno contro il Debrecen, facendolo ufficialmente debuttare in Europa League con la maglia del Torino. Il classe 2000 non si è fatto attendere: ci ha messo pochi giri d’orologio a realizzare il suo primo gol.

La rete odierna non ha fatto altro che coronare un’estate praticamente perfetta per il giovane, iniziata col ritiro di Bormio. Proprio in provincia di Sondrio è stato tra i più positivi del lavoro di Mazzarri, che gli ha relegato la meritata fiducia. E adesso il toscano ha nel suo arsenale un’arma in più.