Torino, Iago Falque con la Primavera. Mazzarri lo attende a braccia aperte

Torino, Iago Falque riparte dalla Primavera. Test per capire la condizione fisica dello spagnolo: Mazzarri lo aspetta trepidante

Iago Falque riparte dalla Primavera. Quasi due mesi ai box, dal primissimo match stagionale, in quel di Alessandria, contro il Debrecen. Una lesione capsulo-legamentosa alla caviglia sinistra che l’ha costretto a vedere dalla tribune le restanti partite in Europa League e i primi due match di campionato con Sassuolo e Atalanta. Poco male, per Mazzarri, dato che nelle sfide di Serie A per il Torino sono arrivati sei punti. Tuttavia lo spagnolo manca non poco nello scacchiere del tecnico.

Il test odierno con i ragazzi della Primavera, in campo a Napoli, farà capire a che punto è arrivato il fantasista. Se i segnali saranno positivi, a poco a poco ci sarà il suo reintegro a pieno regime per metterlo a disposizione del tecnico il prima possibile. Per dirla in breve, serve attualmente mettere minuti sulle gambe e qualsiasi occasione è buona per farlo. Una volta completato questo processo, Mazzarri avrà un’ulteriore carta da potersi giocare all’interno del suo mazzo.

Col suo recupero e l’ingresso a pieni giri di Verdi nei meccanismi tattici, l’attacco del Toro non ha niente da invidiare a nessuno. Il rientro dell’ex Genoa e Roma aprirà altri spunti per l’allenatore, che a quel punto avrà l’imbarazzo della scelta. Due punte, il trequartista e una punta, i tre dietro una punta, o il classico reparto avanzato a 3 che tanto ha provato nel ritiro di Bormio e nella pre stagione.