Torino-Inter, c’è Ventura in tribuna…

Anche Gian Piero Ventura in tribuna per Torino-Inter

C’è uno spettatore speciale in tribuna a guardare Torino-Inter. Si tratta di Gian Piero Ventura, l’ex commissario tecnico della Nazionale che dopo la disfatta di Italia-Svezia ha manifestato l’intenzione di tornare ad allenare un club.

In questo caso, però, il lavoro non c’entra. Bene sta facendo Mazzarri sulla panchina del Toro, così come Spalletti è saldo su quella nerazzurra. Una presenza quella di Ventura, da legare dunque all’affetto nei confronti della piazza granata, quella che probabilmente ha dato all’ex allenatore le maggiori soddisfazioni della carriera.