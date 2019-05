Torino, Izzo si esalta nelle marcature a uomo che adottano i granata

Armando Izzo è uomo chiave della grande fase difensiva del Torino. Il giocatore campano è perfetto per il sistema di Mazzarri.

La grande tenuta difensiva è uno dei principali punti di forza del Torino di Walter Mazzarri. Armando Izzo è l’interprete perfetto per lo stile di gioco granata. In un sistema basato su aggressive marcature a uomo, l’ex Genoa è l’uomo ideale. Izzo si esalta nel difendere in avanti, per inseguire il proprio avversario si stacca dalla zona di competenza e sa coprire ampie porzioni di campo. Non a caso, ha giocato con Gasperini.

Anche ieri partita sensazionale di Izzo. pic.twitter.com/Ow8zXV6Ury — Jacopo Azzolini (@AzzoJacopo) May 4, 2019

La situazione sopra è un buon esempio, con Izzo che anticipa Ronaldo nella metà campo avversaria.