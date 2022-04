Torino, Juric: «Potevamo gestirla meglio ma la prestazione mi soddisfa»

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato dopo lo spettacolare 4-4 dei granata in casa dell’Atalanta: le sue dichiarazioni

Ivan Juric ha parlato ai microfoni di Dazn dopo Atalanta-Torino.

GARA – «E’ stata una partita fantastica, mi dispiace perché sul 2-4 la squadra la stava gestendo bene, ma sono soddisfatto per come ha interpretato il tutto».

RAMMARICO – «Quest’anno siamo partiti con molti handicap e non era facile aggiustarli. Il primo obiettivo era dare solidità alla squadra e ultimamente si stanno vedendo i miglioramenti del nostro gioco. Singo ora è un altro giocatore rispetto ai primi mesi. Non era un processo facile per come siamo partiti».

MENO GOL SUBITI – «Sono molto soddisfatto. Abbiamo preso due gol su rigore, ma potevamo fare di più e ho sensazioni positive».

LUKIC – «Ha tirato bene tutti i rigori e sta facendo bene. Per diversi motivi non mostrava tutte le sue potenzialitò e ora è un centrocampista completo che ha cambiato marcia con il duro lavoro».