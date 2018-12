Belotti alimenta le polemiche: «Rigore netto, Matuidi mi ha spinto»

Torino-Juventus, polemiche nel post-gara per l’arbitraggio e Belotti non ci sta: il capitano granata invoca un rigore per fallo di Matuidi

Torino-Juventus è terminata 0-1, granata infuriati per l’arbitraggio. Oltre mister Mazzarri, anche capitan Andrea Belotti ha detto la sua: «Io stavo colpendo la palla di testa e ho subito una spinta di Matuidi da dietro. L’episodio parla da solo: è fallo betto, lui viene addosso a me e non va sulla palle. Dispiace che l’arbitro non sia andato a rivedere l’occasione al Var malgrado le proteste».

Continua il Gallo, analizzando la prestazione del collettivo: «Dispiace avere regalato il gol, ma dobbiamo vedere il lato positivo: creiamo tanto ma non concretizziamo, ci stiamo lavorando e dobbiamo continuare a seguire mister Mazzarri sapendo che pian piano i risultati arrivano».