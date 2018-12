Pasquale Bruno sul derby della Mole: «Toro, CR7 si ferma così»

Vigilia di Torino-Juventus, la presentazione del derby della Mole del doppio ex Pasquale Bruno ai microfoni di Tuttosport: ecco le sue parole

Grande doppio ex della partita, Pasquale Bruno ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tuttosport alla vigilia del derby della Mole Torino-Juventus. Dopo tre stagioni in bianconero dal 1987 al 1990, l’ex difensore ha vissuto i suoi anni migliori proprio con la maglia granata dal 1990 al 1993. «CR7 si ferma così», titola in apertura il quotidiano piemontese, con l’ex calciatore che ha spiegato cosa dovrà fare la retroguardia di Walter Mazzarri per disinnescare il pericolo numero uno bianconero, ovvero Cristiano Ronaldo.