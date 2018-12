Derby della Mole Torino-Juventus 0-0: risultato e cronaca in diretta live

Derby della Mole Torino-Juventus, 16ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Dopo la disastrosa tre giorni europea per le compagini italiane, è il momento di tornare a concentrarsi sul campionato, con uno degli appuntamenti più attesi della stagione. In programma questa sera allo stadio olimpico Grane Torino c’è infatti l’infuocato derby tra Torino e Juventus. I bianconeri sono lanciatissimi in Serie A con 14 vittorie e 1 pareggio, e vogliono continuare ad aumentare il loro bottino. Staremo a vedere se la squadra di Mazzarri saprà imporre una battuta d’arresto a quella che al momento sembra una corazzata inaffondabile.

Torino-Juventus 0-0: il tabellino

TORINO (3-5-2): Sirigu (19′ pt Sirigu); Izzo, N’Koulou, Djidji; De Silvestri, Meité, Rincon, Baselli, Aina; Zaza, Belotti.

JUVENTUS (4-3-3): Perin; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Dybala; Mandzukic, Cristiano Ronaldo.

ARBITRO: Guida

Torino-Juventus: diretta live e sintesi

38′ pt – Conclusione di Meitè dalla distanza, palla messa in angolo

35′ pt – Destro di Zaza da posizione defilata, blocca Perin

32′ pt – Punizione di Baselli sul secondo palo, sponda di Belotti, bravo Perin ad allontanare in anticipo su Izzo

31′ pt – Belotti prova a scappare via a destra, Matuidi lo stende

26′ pt – Palla interessante di Aina a cercare Belotti sul secondo palo, fa buona guardia De Sciglio

23′ pt – Metà primo tempo è andata, regge l’equilibrio fin qui

19′ pt – Non ce la fa Sirigu, che deve lasciare il posto ad Ichazo

16′ pt – Sembra avere un problema al fianco Sirigu, si scalda Ichazo

14′ pt – Parata pazzesca di Sirigu sul tiro al volo di Ronaldo che tiene in parità la gara

12′ pt – Palla per Belotti, chiuso da De Sciglio che prende bene il tempo

9′ pt – Conclusione di Rincon da lontano, palla alta

7′ pt – Izzo stende Ronaldo al limite, punizione per la Juve. Batte proprio CR7, palla che termina ampiamente a lato

5′ pt – Cross pericoloso a cercare Ronaldo, che era però in offside

2′ pt – Ola Aina prova a prendere il fondo a destra, ma viene chiuso da Alex Sandro

1′ pt – Fischia Guida, comincia il derby della Mole

Torino-Juventus: formazioni ufficiali

Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori. Scelta coraggiosa di Mazzarri che decide di schierare dal 1′ minuto il grande ex della gara Simone Zaza, che agirà in coppia con Belotti. Tutto confermato invece per Allegri che sceglie De Sciglio al posto di Cancelo sulla destra, ed Emre Can in mezzo per Bentancur. Ci sarà ovviamente Cristiano Ronaldo, il più atteso dei 22 che scenderanno in campo.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Djidji; Aina, Meité, Rincon, Baselli, Ansaldi; Zaza, Belotti.

JUVENTUS (4-3-3): Perin; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Dybala; Mandzukic, Cristiano Ronaldo.

Torino-Juventus: probabili formazioni e pre-partita

Mazzarri si affida al solito 3-5-2 con Sirigu tra i pali, davanti a lui la stessa difesa che ha fermato il Milan, composta da Izzo, Nkoulou e Djidji. A centrocampo si rivede De Silvestri, che riprende il suo posto sulla fascia destra, mentre a sinistra ci sarà Ola Aina. In mezzo invece ecco Meitè, Rincon e Baselli. Davanti la solita coppia Belotti–Falque. Allegri invece deve fare a meno di Cancelo e Bentancur. 4-3-1-2 con Perin in porta, De Sciglio e Alex Sandro sulle fasce con Chiellini-Bonucci in mezzo. Pjanic in regia, affiancato da Can e Matuidi. Sulla trequarti Dybala a ispirare la coppia Ronaldo–Mandzukic.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Djidji; De Silvestri, Meité, Rincon, Baselli, Aina; Zaza, Belotti.

JUVENTUS (4-3-1-2): Perin; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Dybala; Mandzukic, Cristiano Ronaldo.

Torino-Juventus: i precedenti del match

E’ dominio Juventus negli ultimi cinque derby di Torino. I ragazzi di Allegri infatti hanno collezionato ben quattro vittorie e un pareggio. L’ultimo incrocio tra le due squadre risale al 18 febbraio scorso, quando un gol di Alex Sandro consegnò i tre punti alla vecchia signora. Vedremo se Belotti e compagni riusciranno a spezzare questo dominio bianconero.

Torino-Juventus l’arbitro del match

L’arbitro designato per questo Torino-Juventus è Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. Il 37enne di Pompei ha alle spalle più di 13 anni di carriera, ed è stabilmente nell’organico della Serie A dal 2011, dove ha collezionato ben 122 presenze. Sembra dunque il profilo ideale per dirigere una gara così delicata come il derby della Mole.

Torino-Juventus Streaming: dove vederla in tv

Il Derby della Mole Torino-Juventus sarà trasmesso a partire dalle ore 20.30 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN. Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN.