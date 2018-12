Torino-Juventus streaming e probabili formazioni: dove vederla

Torino-Juventus streaming e probabili formazioni: dove vedere il match valido per la 16ª giornata della Serie A 2018/2019

Torino-Juventus, Derby della Mole numero 197 della storia, è la gara valida per il 16° turno della Serie A 2018/2019. Sabato 15 dicembre alle ore 20,30, allo Stadio Olimpico Grande Torino, si sfidano i granata di Walter Mazzarri e i bianconeri guidati da Massimiliano Allegri; Toro in zona Europa League, sesto in classifica con 22 punti e reduce dal pareggio in casa del Milan. Juve prima in solitaria (43), reduce dalla ininfluente sconfitta in Champions League in casa dello Young Boys e, venerdì scorso, vittoriosa in casa sull’Inter in campionato (in cui è l’unica squadra ancora imbattuta). Torino per alimentare l’obiettivo europeo, bianconeri per continuare la marcia solitaria in testa alla classifica.

Torino-Juventus sarà trasmessa in esclusiva streaming su DAZN: la piattaforma, dopo la sottoscrizione di un abbonamento è disponibile su pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile (Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN). La partita sarà disponibile gratuitamente per gli abbonati a Mediaset Premium e, a pagamento, per quelli a Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN. Sarà inoltre possibile seguire la cronaca in diretta della gara sulle frequenze radiofoniche di Rai Radio 1 e in diretta live testuale direttamente sul nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio

Torino-Juventus

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: sabato 15 dicembre 2018

Fischio d’inizio: ore 20,30

Dove vederla in streaming: DAZN

Stadio: Olimpico Grande Torino (Torino)

Arbitro: Marco Guida (sez. Torre Annunziata)

Torino-Juventus probabili formazioni

TORINO – Mazzarri con un paio di dubbi di formazione: Silvestri e Aina in ballottaggio per il ruolo di laterale destro, mentre in attacco Zaza è favorito su Iago Falque (problemi muscolari) per far reparto con Belotti. In porta spazio a Sirigu, davanti al quale è pronto il terzetto difensivo formato da Izzo, N’Koulou e Djidji; la linea di centrocampo dovrebbe essere occupata da De Silvestri, Meité, Rincon, Baselli e Ansaldi. In attacco, si va verso l’impiego della coppia pesante Belotti-Zaza.

JUVENTUS – Allegri recupera Benatia e Alex Sandro, ma non può contare sugli infortunati Cancelo, Cuadrado, Khedira e Barzagli e lo squalificato Bentancur. L’allenatore, che ha annunciato l’impiego di Perin dal 1′, deve sciogliere un paio di dubbi: in linea di difesa giocherà uno tra Bonucci e Rugani, mentre a centrocampo sono in lizza per una maglia Can, Bernardeschi e Douglas Costa. Bianconeri probabilmente in campo con Perin tra i pali, De Sciglio, Bonucci, Chiellin e Alex Sandro in linea di difesa; a centrocampo sono pronti Emre Can, Pjanic e Matuidi. In avanti, Dybala si scalda per supportare la coppia offensiva formata da Mandzukic e Cristiano Ronaldo.

PROBABILE FORMAZIONE TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Djidji; De Silvestri, Meité, Rincon, Baselli, Ansaldi; Zaza, Belotti.

PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS (4-3-1-2): Perin; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Dybala; Mandzukic, Cristiano Ronaldo.

Leggi anche: LA GUIDA TV: TUTTE LE PARTITE IN PROGRAMMA