Torino, la Maratona diserta il match contro la Spal – FOTO

Continua il braccio di ferro tra società e gruppi organizzati del Torino: ecco l’attacco della Maratona – FOTO

(dal nostro inviato) – Presa di posizione durissima, quella della Curva Maratona, in occasione di Torino-Spal. La Curva non sosterrà la squadra nel match contro gli estensi, come si può apprendere dai volantini attaccati dagli stessi tifosi.

«I gruppi della Maratona comunicano che oggi diserteranno la partita in segno di protesta contro la repressione attuata nei confronti dei tifosi usati come cavie da laboratorio. Per questo motivo, la parte centrale della Curva oggi resterà vuota».