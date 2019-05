Convocati Torino-Lazio: assente Marusic. Niente gara contro il Toro per il laterale di proprietà dei biancocelesti

Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Marusic in vista della gara di quest’oggi contro il Torino. Il tecnico della Lazio non ha convocato l’esterno, nonostante sia partito con il resto del gruppo per il Piemonte.

Ecco l’elenco dei convocati biancocelesti per l’ultima gara della stagione.

Portieri: Alia, Guerrieri, Proto

Difensori: Acerbi, Armini, Bastos, De Angelis, Durmisi, Radu, Romulo, Wallace, Zitelli

Centrocampisti: Badelj, Bianchi, Cataldi, Jordao, Lulic, Mohamed, Parolo

Attaccanti: Capanni, Cerbara, Immobile