Torino Lecce, Berenguer favorito su Zaza: le ultime sull’attacco granata

Torino Lecce, le ultime di formazione sul reparto offensivo dei granata. Berenguer favorito su Zaza: lo spagnolo verso la conferma

Walter Mazzarri è stato accontentato. La sua rosa, negli ultimi giorni di mercato, è stata incrementata secondo le richieste del tecnico. Laxalt e Verdi sono due pedine di ottima qualità e, sopratutto, con grande esperienza. Specialmente l’ex Napoli può dare tante soluzioni tattiche e si va ad aggiungere alla batteria di giocatori già a disposizione del mister.

Tra questi figura Berenguer. Protagonista nella sfida vinta a Parma contro l’Atalanta, è l‘indiziato numero uno per scendere nuovamente in campo nel pacchetto offensivo. Lo spagnolo è favorito su Zaza, non ancora in perfetta condizione dopo il recente infortunio subito. A testimonianza di questo ci sono le parole di Mazzarri in conferenza sul classe ’95: «E’ un giovane che sul campo sta dando garanzie anche più di altri, se non avesse segnato quel bel gol contro l’Atalanta sul 2-1 per loro non so come sarebbe finita. Se quel gol lo avesse fatto qualcun altro sarebbe stato esaltato molto di più. Chi gioca bene merita la riconferma».