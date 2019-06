Torino, l’Europa League è il giusto premio al lavoro di Mazzarri

Torino, l’Europa League è anche ufficiale. Il risultato rappresenta un premio meritato per il lavoro di Walter Mazzarri in un anno e mezzo

Adesso è anche ufficiale, il Torino è ammesso ai preliminari di Europa League. Un verdetto aspettato, sperato, la cui attesa non ha fatto altro che aumentare il desiderio dei granata. Che adesso finalmente possono gioire coi loro tifosi. Può farlo Cairo, può farlo sopratutto Walter Mazzarri. È lui uno dei maggiori artefici di questo traguardo. Giunto in Piemonte nel gennaio del 2018, in un anno e mezzo è stato in grado di dare una quadra ben precisa alla squadra.

Merito del lavoro assiduo portato avanti, sotto tutti gli ambiti. È stato in grado di creare attorno al Toro una consapevolezza notevole, ha valorizzato tanti giocatori e fatto crescere tanti giovani. Si provi a pensare a un profilo come Izzo, arrivato come buonissimo prospetto e diventato uno dei difensori italiani più forti e di conseguenza ambiti. Adesso l’esperienza più bella, quella europea. Che partirà il 25 luglio dallo stadio Olimpico. Tutti a lavoro per essere pronti.