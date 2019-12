Torino, Mazzarri chiede aiuto: servono i gol dal centrocampo

Torino, Belotti out per infortunio e Zaza in un momento difficile. Walter Mazzarri chiede gol al centrocampo, ancora a secco

Il Torino ha bisogno di riunire le forze per provare a svoltare la propria stagione. Con Belotti destinato a un periodo di assenza e Zaza non in un particolare momento brillante, Mazzarri chiede aiuto al centrocampo.

Come scritto da La Gazzetta dello Sport, i granata sono l’unica squadra ancora a secco di marcature dalla zona mediana. I giocatori del Toro hanno effettuato appena 9 tiri verso lo specchio delle porte avversarie.