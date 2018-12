Al termine della sfida tra Lazio e Torino, Walter Mazzarri ha commentato la gara dei granata, lamentando una mancanza di cinismo dei suoi

Lazio-Torino si conclude sul risultato di 1-1. Walter Mazzarri, però, si è detto non completamente soddisfatto dei suoi ragazzi. Ecco le parole sulla gara disputata:«L’arbitro mi sa che ha arbitrato bene, anzi mi sa che ha graziato la Lazio nel finale. Clamoroso l’errore di De Silvestri nel nostro momento migliore. Facciamo grandi partite, sbagliamo gol troppo facili, sbagliamo l’ultimo passaggio e non raccogliamo quanto meritiamo». Il tecnico granata continua così, lamentando i limiti della sua formazione, che crea tanto ma sbaglia troppo:«Sono contento dell’interpretazione della gara, ma se non concludiamo là davanti sul vantaggio poi è normale che gli altri pareggino. Ha influito anche la sorte, ma dobbiamo essere più precisi nei passaggi e sotto porta.

Abbiamo peccato di ingenuità». Battuta finale di Mazzarri sulla prestazione di Andrea Belotti, che ha trovato la rete del momentaneo vantaggio sul rigore causato da Marusic:«Belotti sta bene, fa un lavoro per la squadra incredibile. Non gli si può dire niente, davvero. Anche De Silvestri vede spesso la porta. Noi creiamo tanto con il gioco, ma bisogna essere più bravi a finalizzare, specie in superiorità numerica».