Torino-Milan streaming e probabili formazioni: dove vederla

Torino-Milan streaming e probabili formazioni: i rossoneri di Giampaolo fanno visita ai granata di Mazzarri nella 5ª giornata di Serie A

Nel posticipo della 5ª giornata infrasettimanale di Serie A, il Milan di Marco Giampaolo va a far visita al Torino di Walter Mazzarri. I rossoneri sono reduci dalla pesante sconfitta nel Derby della Madonnina contro l’Inter e puntano al riscatto, ma anche i granata vogliono ben figurare dopo aver perso l’ultima gara in trasferta con la Sampdoria. Sia il Diavolo, sia il Torino hanno 6 punti in classifica con 2 vittorie e 2 sconfitte. Torino-Milan: la partita si giocherà giovedì 26 settembre 2019 alle ore 21.00 nella cornice dello Stadio Olimpico Grande Torino.

Il posticipo Torino-Milan sarà trasmesso in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS e Android. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Torino-Milan

Competizione: Serie A 2019/2020

Quando: Giovedì 26 settembre 2019

Fischio d’inizio: ore 21.00

Dove vederla in tv: Sky Sport Serie A (canali 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251 del satellite) – NOW TV

Dove vederla in streaming: Sky Go – NOW TV

Stadio: Olimpico Grande Torino (Torino)

Arbitro: Marco Guida di Torre Annunziata



Le probabili formazioni

TORINO – Mazzarri ritrova a disposizione sia N’Koulou, con il caso del camerunense definitivamente rientrato, sia Ansaldi, recuperato dall’infortunio. In difesa potrebbe esserci però la conferma di Lyanco nella linea a tre con Izzo e Bonifazi. Probabile riposo sulle corsie laterali per uno fra De Silvestri e Aina, mentre sulla fascia mancina dovrebbe scattare l’ora di Laxalt, favorito su Ansaldi. Davanti Verdi è in vantaggio su Zaza per far coppia con Belotti.

MILAN – Giampaolo potrebbe riproporre in regia Bennacer al posto di Biglia, mentre mancherà Paquetá per un problema muscolare: da mezzala sinistra giocherà Calhanoglu, con Kessié mezzala destra. Sulla trequarti potrebbe essere confermata la coppia Suso-Rafael Leão, mentre il polacco Piatek agirà da unica punta.



TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bonifazi; De Silvestri, Meité, Rincon, Baselli, Laxalt; Verdi, Belotti. All. Mazzarri

MILAN (4-3-2-1): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Rafael Leão; Piatek. All. Giampaolo

