Torino, Milinkovic via in prestito: ecco dove giocherà

Vanja Milinkovic Savic lascerà il Torino per andare in prestito. Ecco quale sarà la direzione del portiere

Milinkovic Savic, portiere del Torino, è pronto a lasciare la Serie A per approdare all’estero in prestito. La direzione del portiere, come spiega Gianluca Di Marzio, dovrebbe essere lo Standard Liegi.

L’estremo difensore, che ha trascorso gli ultimi 6 mesi in prestito all’Ascoli, è pronto ad una nuova sfida: giocherà nel campionato belga. Il club granata ha deciso di mandarlo nuovamente in prestito per farlo crescere ulteriormente.