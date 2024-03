Torino Monza: Juric tornerà al 3-4-1-2. Le scelte di formazione

La gara tra Torino e Monza rappresenta un crocevia importante per la stagione di entrambe le squadre. Ecco le scelte di Juric

Torino-Monza sarà uno spareggio per ambire ancora a speranze europee. In questa settimana, Ivan Juric ha lavorato con i giocatori che non sono andati in nazionale con buona intensità per preparare l’incontro. Secondo La Gazzetta dello Sport, sembra che il tecnico sia orientato a tornare al 3-4-1-2. A una condizione: che Vlasic, impegnato in Egitto con la sua Croazia, rientri in Italia senza problemi fisici.

Altrimenti, scrive il quotidiano, c’è una soluzione diversa: «Nel caso avverso, ecco che Juric potrebbe adattare a trequartista Ricci (con Linetty-Gineitis, in mediana) oppure variare uno spregiudicato 3-4-3, ricorrendo a Okereke dal 1′: del resto col Monza bisogna puntare con decisione ai tre punti».