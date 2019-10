Torino, Moretti in campo: «Se stasera mi avesse visto Mazzarri…» – VIDEO

Torino, Moretti torna in campo per beneficienza: «Se m’avesse visto Mazzarri? Forse non mi avrebbe fatto giocare neanche l’anno scorso»

(Inviato al centro sportivo STS a Torino) – Emiliano Moretti torna ad indossare gli scarpini da calcio. Lo ha fatto nel corso del pomeriggio grazie a un partita dal carattere benefico organizzata in un noto centro sportivo di Torino, tra la squadra Ugi e la Nazionale calcio clownterapia. Ad assistere un’ottima cornice di pubblico, accorsa per il nobile scopo del match ma anche per ammirare quello che fino a pochi mesi fa era il capitano della squadra granata.

A fine match, tra un sorriso e l’altro, l’ex difensore è stato amichevolmente sommerso dai presenti in cerca di una foto o di un autografo. Poi, al rientro negli spogliatoi, un commento positivo sulla partita: «Era la prima volta che tornavo a giocare dopo il ritiro, bello farlo per questa occasione, è stato divertente». Prima dei saluti una battuta: «Se mi avesse visto Mazzarri stasera mi avrebbe concesso qualche minuto a Udine (luogo della prossima gara del Toro)? No – risponde -. Forse non mi avrebbe fatto giocare neanche l’anno scorso», sentenzia in maniera ironica.