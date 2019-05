Torino, per Belotti stagione in ripresa. Adesso lo scatto definitivo

Belotti termina la stagione con 15 gol all’attivo. Migliora il suo rendimento dell’anno scorso, ma l’anno dei record è ancora lontano

È ufficialmente terminata la stagione del Torino. Di conseguenza, anche quella di Andrea Belotti. Per i granata un’annata da ricordare e da prendere come spunto per l’anno prossimo, con un solo cruccio: la mancata qualificazione all’Europa League. A dispetto del campionato scorso, Walter Mazzarri in questi mesi ha potuto far affidamento sul suo bomber. Tormentato da tanti problemi fisici l’anno scorso, Belotti si era fermato ad appena 10 gol.

Bottino decisamente più ricco quello attuale, in cui si registrano 15 sigilli del Gallo. Un miglioramento non indifferente, che assume ancora più valore se si pensa al peso specifico di alcune marcature (vedasi Torino-Sassuolo di poche settimane fa). Per qualità tecniche e fisiche tutti si aspettano un alto rendimento da parte del centravanti, la cui stagione migliore rimane quella 2016/17 con 26 reti all’attivo. Che questo campionato serva di lancio per il prossimo.