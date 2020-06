Torino, problema al flessore della coscia per Zaza

Simone Zaza, attaccante del Torino, ha riportato un problema muscolare e sarà monitorato nei prossimi giorni

Simone Zaza, attaccante del Torino, non ha preso parte alla partita, poi persa per 4-2, contro il Cagliari. La punta granata non ha partecipato alla trasferta sarda a causa di un problema muscolare. La squadra piemontese è oggi tornata in campo per allenarsi e, attraverso il sito ufficiale del club, sono state rese note le condizioni di Zaza.

«Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Simone Zaza hanno evidenziato una sofferenza muscolare al flessore della coscia sinistra: le condizioni dell’attaccante verranno monitorate di giorno in giorno».