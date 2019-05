Torino, ufficiale il ritiro a Bormio: le date della preparazione estiva

Il Torino torna a Bormio per il settimo anno consecutivo per il ritiro estivo. Le date della preparazione del club granata

Sarà ancora Bormio il luogo del ritiro estivo del Torino. Come si legge sul sito ufficiale del club granata, per il settimo anno consecutivo la squadra di Urbano Cairo si troverà a Bormio per la preparazione precampionato.

I granata svolgeranno un paio di giorni di preritiro e test al Filadelfia per poi spostarsi in Valtellina il 13 luglio fino al 27. Non solo allenamenti: i granata svolgeranno in queste due settimane anche tre amichevoli e verrà presentata la squadra a media e tifosi.