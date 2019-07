Torino, si riparte da Belotti. E il patron Cairo lo conferma

Torino, 15 giorni al debutto in Europa League. Mazzarri può contare su capitan Belotti, su cui il patron Cairo ha speso parole al miele

Tra due settimane e un giorno il Torino scenderà in campo per il debutto ufficiale stagionale. Sarà l’andata del preliminare di Europa League, ancora da capire se con Debreceni o Kukesi. Lo scoprirà appena sette giorni prima del match stesso, data da cui Mazzarri inizierà a studiare l’avversario. Ancora poche le certezze in casa granata, poiché il ritiro è iniziato da pochissimo e non sono ancora state portate avanti manovre di mercato.

Su Andrea Belotti, però, il tecnico può contare eccome. È lui la bandiera della squadra, ormai sotto la Mole dal 2015. E il futuro del club non può che costruirsi attorno a lui. Anche Urbano Cairo, attraverso una battuta, ha confermato la sua importanza: «È un giocatore importante, il nostro capitano. Icardi? L’argentino è un ottimo centravanti ma noi abbiamo già il Gallo che ci teniamo stretto». Più investitura di così.