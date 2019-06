Torino, ufficiale il riscatto di Djidji: il comunicato del Nantes

Il Torino ha riscattato il difensore Djidji. A comunicarlo è stato il Nantes, squadra che deteneva il cartellino del giocatore

Adesso è ufficiale: il Torino ha riscattato il difensore Djidji. Il giocatore, arrivato in Serie A in prestito con diritto di riscatto dal Nantes, ha giocato quest’ultima stagione in maglia granata, convincendo Cairo.

Come comunicato dal Nantes con una nota ufficiale pubblicata sul sito, il Torino ha deciso di riscattare il difensore classe ’92. Il giocatore passa dunque a titolo definitivo nel club granata.