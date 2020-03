Torino Under 18, slitta il Viareggio per i granata di Capriolo

Torino Under 18, slitta l’appuntamento con il Torneo di Viareggio per il gruppo granata del tecnico Capriolo

Slitta l’appuntamento con il Torneo di Viareggio, che da quest’anno avrebbe dovuto ospitare le formazioni Under 18. Compresa quella del Torino, allenata da Massimiliano Capriolo.

L’emergenza coronavirus ha imposto lo stop agli organizzatori, che confidano però di poter soltanto rinviare la kermesse. «Il Torneo di Viareggio lancia un messaggio di solidarietà e rispetto a volontari, medici, infermieri e forze dell’ordine che tutelano la nostra salute, ma soprattutto dei più deboli che ne hanno più bisogno – le parole del presidente della manifestazione Alessandro Palagi in conferenza stampa -. La nostra è una decisione coraggiosa per la solidarietà, la salute dev’essere avanti a tutto. E per la salute dei ragazzi il consiglio direttivo ha deciso di sospendere momentaneamente l’edizione numero 72».