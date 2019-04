Toro, Cairo avverte: «Mi aspetto una Juve che farà la Juve»

Toro, il presidente Cairo tiene i piedi per terra in vista del derby: «Pensiamo alle prossime quattro partite puntando al migliore risultato possibile»

Urbano Cairo può dirsi soddisfatto della stagione del suo Torino, ma vorrebbe coronare la grande annata con un’insperata qualificazione alla Champions League. Il presidente granata però non si scopre: «Adesso dobbiamo pensare solo alle quattro partite prossime puntando al migliore risultato possibile. La Champions? Non facciamo piani in anticipo che portano solo sfortuna».

Venerdì ci sarà il derby, ma Cairo non si fida della Juve, già con lo scudetto cucito al petto: «Non mi aspetto una Juventus demotivata o sperimentale. Giocano in casa loro e sono convinto che faranno la partita. I derby sono sempre speciali, quello di venerdì sarà particolare. Mi aspetto una Juve che farà la Juve».

Cairo elogia l’operato di Mazzarri: «Il tecnico e la squadra hanno acquisito una convinzione maggiore nei propri mezzi. Ora affrontiamo tutti con maggiore piglio, penso all’Atalanta, al Milan. È un cambio di passo che arriva dalla consapevolezze, dal lavoro del mister sulla testa dei giocatori: c’è l’aria del cambiamento».