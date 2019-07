Toro, Cairo su Petrachi: «Ecco cosa mi aspettavo da lui»

Il presidente del Toro, Urbano Cairo, è tornato a parlare del divorzio con Gianluca Petrachi, attuale ds della Roma

Intervistato a La Gazzetta dello Sport, il presidente del Torino Urbano Cairo è tornato sul divorzio con Gianluca Petrachi, attuale ds della Roma.

Ecco le sue parole: «Non parliamo di tradimento. Mi aspettavo solo più sincerità. Gli ho voluto far capire che se esigi rispetto, devi darlo. Per questo l’ho fatto aspettare un po’. Ma, ad accordo fatto, gli ho mandato un messaggio di in bocca al lupo».