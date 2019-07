Toro-Merano, Baselli: «Abbiamo già delle idee di gioco. La condizione…»

Il centrocampista del Toro, Daniele Baselli, ha commentato così la vittoria in amichevole contro il Merano

Nel post partita della seconda amichevole del Toro, vinta anch’essa per 15-0 contro il Merano, ha parlato Daniele Baselli ai microfoni di Toro Channel.

Ecco le sue parole: «Stiamo lavorando per mettere minuti nelle gambe perciò l’importante è quello poi giustamente noi siamo qui per far goal quindi più ne vengono e meglio è, almeno ci abituiamo. Credo che per i minuti nelle gambe ancora sia presto però l’importante è avere delle piccole idee di gioco come abbiamo fatto in queste partite e poi la condizione verrà man mano».