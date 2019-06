Torreira Milan, il giocatore potrebbe chiedere la cessione

Torreira potrebbe chiedere la cessione all’Arsenal: le voci fanno sperare il Milan, che ha intenzione di puntare sul giocatore

Il Milan potrebbe trovare proprio in Torreira un alleato per la buona riuscita del colpo. Come spiega il Corriere dello Sport, il giocatore non si è trovato bene in Inghilterra e per questo motivo vorrebbe chiedere la cessione per tornare in Italia, in rossonero, dove tra l’altro ritroverebbe Giampaolo, l’allenatore che lo ha reso grande.

Resta adesso da capire come il giocatore uruguaiano possa arrivare a Milano. L’idea del pagamento di 40 milioni non è percorribile dal club rossonero, che allora ha provato a proporre uno scambio con Kessie o un prestito con diritto di riscatto.