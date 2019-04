Tottenham-Ajax DIRETTA LIVE | Formazioni ufficiali – Moviola – Pagelle – Sintesi

Tottenham-Ajax, andata semifinale Champions League 2018-2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, moviola, pagelle, tabellino e sintesi

In quanti prima dei quarti si aspettavano una semifinale tra Manchester City e Juventus? Quasi tutti. Pronostici stravolti, due grandi sorprese guidate da due tecnici che hanno un futuro luminoso davanti. A Londra è tutto pronto per il primo appassionante round, nel nuovissimo impianto il Tottenham ospiterà i ragazzi terribili dell’Ajax per la semifinale d’andata di Champions League. Risultato storico per la formazione di Mauricio Pochettino, gli Spurs infatti nella loro storia si erano fermati due volte ai quarti senza arrivare mai tra le prime quattro.

Tottenham-Ajax: pagelle e tabellino

Tottenham-Ajax: diretta live, moviola e sintesi

Tottenham-Ajax: formazioni ufficiali

Tottenham-Ajax: probabili formazioni e pre-partita

Tottenham che arriva alla semifinale con due grosse defezioni. Maurizio Pochettino, infatti, dovrà fare a meno di due pezzi da novanta come Harry Kane e Son. Il primo infortunato, il secondo invece squalificato e fenomenale nei quarti contro il City. Gli Spurs dovrebbero presentarsi in campo con il 3-4-2-1 con Llorente unica punta. Lo spagnolo sarà supportato sulla trequarti da Dele Alli e Lucas Moura. A centrocampo le geometrie del danese Christian Eriksen, abbinate alla fisicità di Wanyama mentre sulle corsie esterne avanzati i terzini Rose e Trippier. Reparto roccioso quello difensivo davanti alla porta di Lloris, i due belga Vertonghen e Alderweireld con Sanchez, altro ex della sfida.

Arriva in condizioni migliori l’Ajax. Il tecnico Ten Hag ha potuto preparare la sfida con tutti gli effettivi a disposizione. Confermato l’ormai rodato il 4-3-3 con un unico dubbio per i Lancieri. Rimane infatti in dubbio la presenza in difesa di Mazraoui, uscito anzitempo nella sfida contro la Juventus. In caso di forfait giocherà Veltman sulla corsia destra con Tagliafico che rientra dalla squalifica a sinistra, in mezzo davanti alla porta di Onana il fenomeno De Ligt e l’esperto Blind. In mezzo ci sarà la stella Frankie De Jong con Schone e Van De Beek. Davanti non c’è spazio per Dolberg, Tadic infatti si muoverà da prima punta affiancato dal brasiliano David Neres e da Ziyech.

TOTTENHAM (3-4-2-1): Lloris; Alderweireld, Sanchez, Vertonghen; Trippier, Eriksen, Wanyama, Rose; Dele Alli, Lucas Moura; Llorente. Allenatore: Mauricio Pochettino.

AJAX (4-3-3): Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; De Jong, Schone, Van De Beek; Neres, Tadic, Ziyech. Allenatore: Erik Ten Hag.

Tottenham-Ajax Streaming: dove vederla in tv

Tottenham-Ajax sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Uno (canale 201 dello Sky Box in HD), Sky Sport Football (canale 203 dello Sky Box in HD) e Sky Sport (canale 251 satellitare in HD), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV.