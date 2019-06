Tottenham, una Champions in svantaggio: l’incredibile dato

Il Tottenham non è mai stato in svantaggio nel primo tempo in questa edizione della Champions. L’incredibile dato

Lo svantaggio contro il Liverpool nel primo tempo non preoccupa eccessivamente Pochettino. Gli Spurs sono infatti abituati a stare in svantaggio, almeno in questa edizione della Champions League.

Come riporta Optapaolo, il Tottenham non è mai stato in vantaggio alla fine del primo tempo di questa edizione della Champions. Nonostante lo svantaggio ai 45 minuti, gli Spurs hanno trovato sei vittorie e due pareggi. Buon segnale in vista del risultato finale?