Tottenham, rifiutato Correa dell’Atletico Madrid: la situazione

Il Tottenham ha rifiutato la proposta dell’Atletico Madrid di prendere Angel Correa, l’attaccante argentino. La situazione

La risposta del Tottenham non si è fatta attendere. Alla proposta dell’Atletico Madrid di inserire Angel Correa nell’affare per Trippier, gli Spurs hanno risposto un secco no. Secondo quanto riporta Sky Sport UK, i colchoneros avrebbero offerto l’attaccante agli inglesi come contropartita per il terzino.

Gli Spurs avrebbero detto immediatamente di no, preferendo concludere l’operazione con solo soldi, senza contropartite. Al momento, l’argentino, rimane dunque in Spagna.