Tottenham, Eriksen: il danese delude nel piano gara di Pochettino

Eriksen non ha inciso come i tifosi del Tottenham si auguravano. Ma la tattica di Pochettino non ha messo a proprio agio il danese

Christian Eriksen, il principale faro del Tottenham, a Madrid ha disputato una gara deludente. Il piano gara del Tottenham si basava su una risalita palleggiata, bensì su tanti lanci lunghi nella speranza di prevalere sulle seconde palle.

Eriksen non si abbassava in aiuto al palleggio, ma anzi restava in una posizione molto alta, da punta. Lo si vede nella slide sopra. Quasi mai nel vivo del gioco.