Tottenham-Manchester City DIRETTA LIVE | Cronaca – Moviola – Pagelle – Sintesi

Tottenham-Manchester City, andata quarti di finale Champions League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, moviola, pagelle, sintesi e tabellino

I quarti di finale della Champions League 2018/2019 si aprono con un derby tutto inglese. Di fronte, a Londra, il Tottenham di Pochettino ed il Manchester City di Guardiola. Chi passa il turno, in semifinale, trova la vincente di Ajax-Juve.

Tottenham-Manchester City: pagelle e tabellino

Tottenham-Manchester City: diretta live, moviola e sintesi

Tottenham-Manchester City: formazioni ufficiali

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Sissoko, Winks; Eriksen, Dele, Son; Kane.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Laporte, Otamendi, Delph; Fernandinho, Gundogan, David Silva; Mahrez, Aguero, Sterling.

Tottenham-Manchester City Streaming: dove vederla in tv

Tottenham-Manchester City sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Uno (canale 201 dello Sky Box in HD) e Sky Sport (canale 252 satellitare in HD), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV.