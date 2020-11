Tottenham, Mourinho: «Southgate chiami pure ma Sterling gioca domani»

Jose Mourinho è critico con il ct della Nazionale inglese, Gareth Southgate. Ecco le parole del tecnico del Tottenham in vena polemica

Jose Mourinho ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara tra Tottenham e Manchester City. Polemica con Southgate che ha lasciato a casa i big del City.

«Ho letto che Gareth Southgate ha detto che alcuni allenatori di club di calcio hanno fatto pressione sui loro giocatori per non scendere in campo con la Nazionale. Per questo motivo Gareth sente il bisogno di chiamare alcuni per calmare le acque. Vorrei che dicesse quali sono gli allenatori che fanno pressione sui loro giocatori e quali quelli che lui chiama. Ha diritto a chiamare i giocatori che vuole. Vuole vincere le partite e, naturalmente, sappiamo tutti che Raheem Sterling giocherà domani».