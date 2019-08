Tottenham, non solo Dybala. Si tratta anche per Lo Celso e Sessegnon

Tottenham scatenato sul mercato. Non solo Dybala, si tratta anche per Lo Celso e Sessegnon: c’è tempo fino alle 17 inglesi

Il Tottenham è sicuramente la società inglese più attiva in queste ultimissime ore di calciomercato. Gli Spurs stanno trattando in maniera serrata con la Juve per Paulo Dybala, ed è possibile che l’affare vada in porto.

Inoltre, scrive la BBC, il club allenato da Pochettino sarebbe vicino all’acquisto di altri due talenti volti a rinforzare la squadra. Si tratta di Giovanni Lo Celso e Ryan Sessegnon.