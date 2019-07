Real Madrid, nel mirino c’è sempre Eriksen. Il tecnico del Tottenham Pochettino spera che il talento resti agli Spurs

Il Real Madrid insidia la permanenza di Eriksen al Tottenham. Le qualità del danese lo rendono un potenziale innesto perfetto per i Galacticos.

Ecco l’opinione di Pochettino sul futuro del giocatore a Sky Sport UK: «Christian è un grande giocatore, uno dei grandi talenti del calcio. C’è molto interesse per molti dei nostri giocatori. Spero continui con noi, ma non so cosa succederà alla fine».