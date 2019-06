Tottenham, Trippier a tutto campo sulla fascia destra

Nelle idee di Pochettino, Trippier era un uomo chiave per il Tottenham a Madrid. Scopriamo che aveva in mente l’allenatore

Come abbiamo visto, gli attaccanti del Tottenham erano stretti tra di loro, tendenzialmente concentrati sul centro-sinistra. Proprio in questi casi si vedeva la asimmetria che aveva in mente Pochettino.

In quello che teoricamente era un 4231, a sinistra era Son a dare ampiezza, con Rose che restava più bloccato. A destra invece Trippier era molto più alto, con quella che in teoria era l’ala (Eriksen) in posizione molto interna. Lo si vede chiaramente nella slide sopra.