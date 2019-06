Tottenham, Vertonghen e la ricerca di un gioco diretto

In Tottenham-Liverpool, Vertonghen e Alderweireld hanno avuto tante responsabilità nel palleggio. I numeri aiutano a capire la loro importanza

In Tottenham-Liverpool è spesso mancato agli Spurs un collegamento tra i 4 attaccanti e i difensori, con lo svuotamento del centrocampo. Il Tottenham ha ricercato il gioco lungo, e i numeri sono chiari: oltre ad essere per distacco i giocatori con più passaggi, Vertonghen e Alderweireld (ossia, i difensori centrali) hanno effettuato 29 lanci lunghi in due.

La slide sopra mostra una di queste situazioni: attaccanti vicini e stretti, Vertonghen con un lancio lungo serve l’inserimento di Trippier.